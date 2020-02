Tre grandi campioni dello sci italiano, Dody Nicolussi, Sabina Panzanini e Ivano Edalini, ospiti a Roccaraso, per una tre giorni dedicata allo sport invernale per eccellenza: lo sci. L’appuntamento è organizzato dal gruppo “ Oggi è così, si scia” (OEC), che nasce dalla passione di 4 napoletani amanti dello sci, Rino Barbato, Gaetano Zucconi, Pino Perna, Flavio Morra, Luciano Testa e Alessandro Zampaglione, che in appena 5 anni hanno trasformato la loro passione per la neve in una realtà più che tangibile, con la nascita di un gruppo Facebook che conta circa 14000 mila amanti dello sci provenienti da più parti dell’Europa e con uno sci club, dall’omonimo nome del gruppo, che conta 200 iscritti che porta i colori napoletani in giro per l’Italia. Lo sky stage abruzzese, iniziato ieri e che terminerà domenica 2 febbraio 2020, sarà sia pratico che teorico. I partecipanti hanno la possibilità di sciare con questi grandi atleti e professionisti dello sci, ricevere consigli ed essere corretti stilisticamente, tramite analisi video, e ancora partecipare ad un incontro sulla storia della Coppa del Mondo e a consigli sull’educazione alimentare sportiva e sulla preparazione fisica, il tutto sempre proiettato all’attività agonistica e non. Ultimo aggiornamento: 16:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA