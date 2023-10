«Una Casa per lo Sport» al Martuscelli con Sandro Cuomo

«Dove allenare il tuo talento». Giovedì 12 ottobre, alle ore 10, presso il Club Schermistico Partenopeo, sito all’interno dell’Istituto Domenico Martuscelli, sarà presentata l’iniziativa «Una Casa per lo Sport». Il progetto, voluto dal Club Schermistico Partenopeo, attraverso il quale l’Hall of Fame ed oro olimpico ad Atlanta1996, Sandro Cuomo, ed il suo team, realizzerà uno spazio gratuito destinato ai giovani tra i 14 e i 34 anni portatori di disabilità fisiche o vittime di disagio socioeconomico, e consisterà nella pratica gratuita di attività sportive ed educative.

L'iniziativa è stata promossa nell'ambito di Play District e del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con Sport e Salute.

«Una Casa Per lo Sport» mira a realizzare un vero e proprio spazio gratuito di attività sportive, extra-sportive e sociali per giovani con particolare riferimento alle categorie maggiormente a rischio di marginalizzazione. Le attività sportive saranno scherma, karate, ginnastica e danza sportiva; quelle extra-sportive comprenderanno laboratori teorici e pratici coordinati dall'associazione ambientalista n’Sea Yet e lezioni di nutrizione.

La realizzazione del progetto sarà possibile grazie anche alla partnership con la Federazione italiana scherma, con il Circolo Scherma Misuraca, con l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e con l’associazione n’Sea Yet.

Alla conferenza stampa di presentazione interverranno Sandro Cuomo, Francesca Merenda, coordinatore Sport e Salute della Campania e altri rappresentanti delle Istituzioni locali.