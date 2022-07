La Under 14 del Posillipo trionfa al torneo internazionale HabaWaba

Le squadre italiane trionfano all'HaBaWaBa Plus 2022 U14, torneo internazionale organizzato dalla Waterpolo Development a Lignano Sabbiadoro: il Bogliasco ha vinto il torneo femminile e il Posillipo ha conquistato il primo posto in quello maschile, vincendo l'ultima partita dell'evento dedicato alla categoria U14.

Vittoria dei Coccodrilli del Posillipo sull’Ekipe Orizzonte nella finale del torneo maschile, a cui erano iscritte ben 36 squadre provenienti da 5 Paesi diversi. Per il Posillipo si tratta del primo successo in assoluto all’HaBaWaBa Plus ed arriva una settimana dopo la vittoria del team U12 nell’HaBaWaBa International Festival: per Ioannis Koinis, allenatore di entrambe le squadre partenopee, una settimana da ricordare. Questa la formazione posillipina: Matteo Auletta, Vittorio Borredon, Umberto Carbone, Luigi Ciampa, Alessandro Colturi, Domenico Cuomo, Mario De Florio La Rocca, Stefano Esposito, Leonardo Ray Lindstrom, Roberto Longo, Davide Lucchese, Italo Postiglione, Andrea Raffone, Matteo Ripetta, Ferdinando Varriale.