La classe di Maros Tkac, la forza della Canottieri Napoli. Dispiega concretezza in acqua il club del Molosiglio e i giallorossi vincono 5-10 (parziali di 1-2, 2-3, 1-3, 1-2). Terzo successo stagionale per i ragazzi di Enzo Massa, che sfoderano una prestazione persuasiva in Sicilia. Trascina i suoi compagni l’attaccante slovacco classe 1996, autore di un’altra tripletta in campionato. Abili a controllare gli isolani, partono con il piede giusto i napoletani, tanto da portarsi sul +2 all’intervallo lungo.

Il mancino Raffaele Cusmano prova a riaprire il match, trasformando il rigore del 4-5 nella terza frazione, ma il break canottierino (Tkac dai cinque metri, Biagio Borrelli e Geremia Massa) tiene a debita distanza i siciliani (4-8). Nell'ultimo periodo mettono in cassaforte il risultato Daniele Cerchiara e Gianluca Confuorto. La rete di Francesco Cama serve a fissare il punteggio finale.

«Ottima prestazione corale della squadra, soprattutto nella seconda parte dell’incontro», spiega capitan Borrelli, due volte sul tabellino marcatori come Massa e Cerchiara. «Chiudiamo il girone d’andata in maniera positiva, peccato soltanto per la gara esterna con i Muri Antichi: avremmo potuto fare qualcosa in più», ammette il centroboa di Ponticelli.

«Desidero ringraziare la società, che in questo momento di difficoltà ci sta dando la possibilità di lavorare bene e sta onorando tutti gli impegni presi con noi atleti», tiene a precisare il leader della Canottieri. «Continueremo a lavorare come stiamo facendo, cercando di migliorare nella seconda parte della stagione sia in termini di risultati che nelle prestazioni. Ci sarà maggiore spazio per i giovani, proprio come nella trasferta odierna», conclude soddisfatto Borrelli.

