Lunch match per la Canottieri Napoli, impegnata domani in Sicilia (ore 13) contro l’Unime. A presentare la quinta giornata del girone Sud il figlio d’arte Alessandro Zizza. «Ci aspetta una partita difficile in un campo ostico», spiega alla vigilia il classe 2001. «Abbiamo voglia di ritornare a vincere dopo la sconfitta casalinga con il Nuoto Catania, una delle favorite per la promozione in serie A1», ammette il pallanuotista giallorosso, due volte campione d’Italia under 17 e vicecampione nazionale under 20.

Regular season inedita con un format rivoluzionato. «Della difficoltà del campionato ne eravamo al corrente, alla luce delle tante squadre importanti presenti nel nostro raggruppamento», rileva lo studente iscritto al secondo anno di ingegneria aerospaziale alla Federico II. Sfidano il fanalino di coda i ragazzi di Enzo Massa. Nel mirino il terzo successo stagionale per capitan Biagio Borrelli e compagni.

Per Zizza junior pallanuoto passione di famiglia. «Mi è stata trasferita dai miei genitori: papà Paolo, ex commissario tecnico del Setterosa ed ex allenatore della Canottieri Napoli, e mia madre Maria Teresa giocatrice», racconta il centrovasca canottierino. «Papà è stato un ottimo giocatore, vincendo titoli importanti (scudetti e Coppa dei Campioni). Ha smesso di giocare, quando sono nato», prosegue Alessandro.

«Ricordo di aver visto un video in cui giocava a Palermo: segnò e mi dedicò il gol». Cloro in circolo. «Sin da piccolo sempre in piscina a vedere le sue partite. Da lì è nata la mia passione, condivisa con mia sorella Guya, che indossa la calottina dell'Acquachiara», conclude Alessandro Zizza. Il club del Molosiglio pronto a sorprendere ancora.

