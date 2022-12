Tennis, al via la United Cup dell'Italia: vittoria per Musetti, Trevisan ko. 1-1 col Brasile. Domani tocca a Berrettini

È iniziata con un pareggio (1-1) la United Cup dell'Italia, la prima edizione del nuovo torneo misto, a 18 nazioni, che dà il via alla stagione 2023 di tennis. Nella notte gli azzurri, che al torneo partecipano guidati da coach Vincenzo Santopadre con Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Andrea Vavassori, Marco Bortolotti, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti e Camila Rosatello, hanno iniziato il loro cammino sfidando il Brasile: prima è toccato alla Trevisan (n.27 Wta) affrontare Beatriz Haddad Maia (n.15). La tennista fiorentina ha registrato una sconfitta per 6-2, 6-0. Nel secondo incontro, Lorenzo Musetti (n.23 Atp) si è imposto 6-3, 6-4 su Felipe Meligeni Alves (n.166). “Sono super felice, non è stato facile – dice Musetti al termine dell'incontro – . All’inizio della sfida ho servito molto bene, anche da fondocampo mi sono comportato al meglio. È la mi prima volta a Brisbane, sono contento di aver portato a casa il primo punto per l’Italia. Domani sarà una battaglia, non sarà sicuramente facile ma noi faremo del nostro meglio". A partire dall'una di notte italiana del 30 dicembre infatti, saranno di scena Matteo Berrettini contro Thiago Monteiro e Lucia Bronzetti contro Laura Pigossi, poi il doppio misto conclusivo. Nella notte del due gennaio poi, gli azzurri inizieranno la sfida con l'ultima avversaria del gruppo E, la Norvegia di Casper Ruud.