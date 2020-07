Ultimo aggiornamento: 21:48

In principio, poi. La rinuncia inaspettata della città carioca dirottò l’assegnazione della. Disco verde dellae partì l’incredibile (rin)corsa. Allo scetticismo iniziale, al ritardo accumulato, alle fibrillazioni istituzionali seguì una risposta concreta, una reazione tenace, uno schiaffo morale senza precedenti, impeccabile prova corale riconosciuta agli occhi del mondo. E la fiaccola giunse a destinazione. Da, dove tutto si è originato nel 1959 ed è ripartito nel 50esimo anniversario, percorrendo un itinerario di 11 tappe. Approdo nella: 2 luglio 2019, esattamente un anno fa.«Go for the Glory». Partenza da, in. Gonfalone giallorosso, mascottee sindacopronto ad impugnare la fiaccola, e a percorrere il primo tratto con il suo staff:, dirigente servizio gestione grandi impianti sportivi, l’ex capo di gabinetto, assessore alle politiche giovanili.. Scatta la staffetta. «Non posso che ricordare quel momento con grande emozione, un'emozione legata all'orgoglio, come donna delle istituzioni, judoka e vicecampionessa universitaria, dirigente dele soprattutto come cittadina, di presenziare in quella che è stata una delle kermesse sportive e culturali più importanti a livello mondiale», racconta. «Tedofora selezionata nella mia città una delle emozioni più forti della mia vita: avere l'onore di portare la torcia con il suo fuoco olimpico vuol dire ricordare la forte valenza dello sport, simbolo di coesione, pace e fratellanza», sottolinea la giurista, membro del comitato organizzatore, selezionata tra i laureati eccellenti delle università napoletane.Cartolina. Il colonnato, la cupola, la. Atmosfera magica. «Un grande onore essere stata tedofora nella mia città. L'immagine della torcia sullo sfondo di, che ha fatto il giro del mondo, è l'emozione più grande che conservo di quella straordinaria esperienza umana e professionale», afferma, responsabile ufficio stampa Universiade. Segue nella cronologia lo scambio del sacro fuoco con il gigante, argento a(la prima storica medaglia vinta dall'nelai Giochi olimpici), bronzo a. Staccò il pass l’anno prima a(altra città candidatasi ad ospitare le Universiadi, che poi rinunciò) proprio nella giornata del 2 luglio 2011. Simpatiche casualità storiche. «Tedoforo nel cuore di Napoli è stata un’emozione indescrivibile. Ringrazio laper l’opportunità che mi ha dato e l’organizzazione delle Universiadi 2019, per avermi fatto vivere un sogno», argomenta il campione del mondo militare, a distanza di 10 anni dal trionfo in. «Amo le mie origini, amo Napoli e sono fiero di rappresentare il taekwondo nel mondo e la mia città in special modo».Due angeli in cremisi durante tutto il percorso:. Un accompagnamento dolce, sempre un passo indietro ma costantemente vigili, a vegliare sul buon andamento. «Orgogliosa di aver scortato la fiaccola delle Universiadi di Napoli, dove c’è la sede del gruppo sportivo delle. Passaggio emozionante tra campioni della città e della regione», precisa la nuotatrice di fondo,e con un palmares lungo e nutrito: 15 titoli italiani in bacheca, bronzo alle(10km), due volte campionessa mondiale (2010 - 10km e2013 - 25km), quattro volte sul tetto d’2011,2012 - 10km,2014 e2016 sulla distanza di 25 km). «E poi le premiazioni nell’ultimo giorno delle gare del nuoto in una rinnovata e gremita. Esperienza inedita in un contesto internazionale. Giorni belli e fantastici a Napoli, supportando l’organizzazione e le delegazioni estere anche con il lavoro dietro le quinte», aggiunge la vincitrice della, seconda nella classifica generale della2013 e terza nella griglia del Grand Prix 2013, tralasciando gli argenti e bronzi iridati e continentali.«Ogni metro un brivido lungo la schiena. Emozione indimenticabile, non capita tutti i giorni di scortare la fiaccola. Ricordo ancora quando me lo propose il direttore tecnico delle Fiamme Oro,: incredulità e gioia. Un bel sogno coronato tra gli apprezzamenti dei colleghi della», rammenta il pugile classe 1983. «Ho rivissuto i momenti e le sensazioni delle Olimpiadi di Pechino, un ritorno al tempo della vittoria del bronzo a cinque cerchi», prosegue l’atleta delle Fiamme Oro. «Universiadi 2019 un evento importante, una bella vetrina. E poi ho ritrovato il mio concittadino Sarmiento (entrambi sono nati a), insieme nella spedizione azzurra in», rileva Picardi. «Universiadi una kermesse che sarà ricordata negli anni. Spero ci saranno in futuro altre manifestazioni del genere con lo sport di alto livello protagonista a Napoli e in Campania». Per Picardi è stato «suggestivo incontrare la schiera degli olimpionici:, il timoniere(“”)». Ai quali si è aggiunta l’apneista dei record, signora degli abissi e sirena azzurra, così come il coach e player della palla a spicchi«Esperienza bellissima, accoglienza calorosa, unica delusione nell’edizione napoletana l’assenza del canottaggio tra le discipline coinvolte», pone l’accento, presidente, bicampione olimpico () e 7 volte campione mondiale, portabandiera dell’Italia aSet cinematografico unico. «Addò vient’ s’abbraccia ò mare. E pure l’aria sap e salato». Lungomare e: immersione nell’opulenza estatica. «È passato un anno, sembra sia volato. A volte ancora non mi sembra vero il miracolo che abbiamo compiuto. Eravamo arrivati all’ultimo giorno, la tensione era altissima ma c’era un appuntamento storico, che precedeva la serata inaugurale del(rimesso a nuovo), ovvero l’arrivo della torcia a Napoli», rievoca. «Ho avuto il privilegio, in qualità di dirigente dell’area tecnica dell’, di essere tedoforo nella mia città. Ricordo con vivo piacere il mio passaggio con la fiaccola nel tratto del lungomare, altezza grandi alberghi».Giornata assolata ad impreziosire il tutto. «C’era un entusiasmo che si percepiva in tutta la città e per noi del comitato organizzatore era il compimento di una cavalcata incredibile». Adottata una strategia ottimale e missione compiuta. «In particolare per me e la mia squadra essere riusciti a riqualificareresterà per sempre un sogno realizzato», rivendica fiero De Martino. «Oggi, esattamente un anno dopo, le emozioni e le sensazioni di quella giornata (e chiaramente dei 12 giorni successivi) sono ancora intense e meravigliose», chiarisce il commissario straordinario dell’Aru da gennaio 2020, succeduto a, per la delicata fase di liquidazione, rendicontazione e certificazione dell’imponente sforzo economico dispiegato dalla). «Ebbene ancora oggi, ad un anno dall’evento, gli addetti ai lavori () esaltano ancora il «», inteso come archetipo organizzativo di riferimento, con l’intento soprattutto di preservare il grande patrimonio infrastrutturale, di cui oggi l’intera regione può vantare», conclude De Martino.Tutti convengono. Saranno ricordate come le