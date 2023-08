Universiadi, Viola Scotto di Carlo bronzo nei 50 farfalla

Seconda medaglia, alle Universiadi in programma in questi giorni in Cina, per Viola Scotto di Carlo.

La nuotatrice originaria di Bacoli conquista la medaglia di bronzo nella finale dei 50 farfalla con il tempo di 26”01. L'atleta flegrea è stata anticipata solo dalla cinese Yufei Zhang che ha chiuso con il tempo di 25”20 e dalla sudafricana Erin Paige Gallagher.

La Scotto di Carlo ieri aveva conquistato la medaglia d'argento nella staffetta 4x100 stile libero.