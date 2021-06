UnoUnoCinque: uscita a vela per pazienti ematologici

Si terrà lunedì 21 giugno la tradizionale veleggiata, al largo del Golfo di Napoli, dedicata a pazienti ed ex pazienti ematologici AIL, per celebrare la Giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma.

L’evento è organizzato dall’Associazione sportiva UnoUnoCinque Sailing team, in collaborazione con AIL Napoli e il supporto della Lega Navale di Napoli e del Circolo Canottieri di Napoli.

UnoUnoCinque e AIL Napoli hanno deciso di organizzare l’evento anche quest’anno, nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute, per dedicare un momento di benessere alle ragazze e ai ragazzi coinvolti.

L’uscita in barca a vela si inserisce nell’ambito del progetto “Per-corso sAILing”, di AIL Napoli e UnoUnoCinque, a favore di pazienti ed ex pazienti ematologici e volontari, che anche quest’anno hanno partecipato in maniera entusiasta alle lezioni, sia online che in acqua, con esperti velisti.

Il progetto è volto a far conoscere le caratteristiche e la cultura della navigazione e a diffondere la vela terapia come metodo terapeutico per la riabilitazione psicologica e il miglioramento della qualità della vita dei pazienti ematologici. L’obiettivo è anche quello di formare un vero e proprio equipaggio, in cui ciascuno abbia ruolo e mansioni specifiche e sia capace di lavorare in perfetta sincronia, per raggiungere l’obiettivo di battere gli equipaggi avversari così come battere la malattia.

Come nelle edizioni precedenti, imbarcazioni ed equipaggi saranno messi a disposizione da UnoUnoCinque, associazione senza scopo di lucro, riconosciuta dal CONI, costituita da Mimmo Buonomo nel 2008 a Napoli, con la finalità di sviluppare e diffondere l’attività sportiva dilettantistica connessa alla vela e alle discipline nautiche in generale.

Le barche prenderanno il via, alle ore 11, dal porticciolo del Molosiglio nei pressi della Lega Navale di Napoli, dopo il saluto di benvenuto del Presidente di UnoUnoCinque e velista, Mimmo Buonomo, del componente del Comitato tecnico di UnoUnoCinque e velista, Sergio Alioto, e della Presidente della sezione AIL di Napoli, Valeria Rotoli.