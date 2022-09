Tennis, Us Open: Alcaraz batte Ruud (6-4 2-6 7-6 6-3) e vince il primo Slam: a 19 anni sarà numero 1 del ranking.

Lo spagnolo Carlos Alcaraz, 19enne, ha battuto il norvegese Casper Ruud, 23 anni, numero 7 al mondo, nella finale degli Us Open. Il vincitore sale al vertice della classifica mondiale e risulta il più giovane numero 1 dal 1973, quando venne allestito il ranking con il regolamento che vale tutt'ora. Supera così, in fatto di età, i primatisti Hewitt e Safin (ventenni) e McEnroe (21 anni)

Alcaraz è il più giovane campione del Grande Slam maschile dai tempi di Rafael Nadal agli Open di Francia del 2005 e anche il più giovane campione di New York dai tempi di Pete Sampras nel 1990. Anche lo sconfitto Ruud era in lizza per diventare il numero uno della classifica mondiale. È per lui la seconda finale persa in uno Slam quest'anno dopo essere stato sconfitto da Nadal agli Open di Francia .

Lo spagnolo, che sotto pressione sembra dare il meglio, ha completato così la nona vittorie su nove partite giocate in carriera al quinto set. È diventato il primo giocatore nel 2022 a raggiungere le 50 vittorie stagionali nel circuito ATP. «Per essere in una finale Slam devi dare tutto, devi lottare fino all'ultima palla. Non importa se stai in campo cinque, sei ore in campo. Devi dare tutto» aveva detto alla vigilia lo spagnolo, secondo teenager nell'albo d'oro del torneo nell'era Open, iniziata nel 1968, dopo Pete Sampras.