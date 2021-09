Us Open, Raducanu vince a 18 anni: è la prima di sempre dalle qualificazioni

Emma Raducanu vince gli Us Open femminili con un trionfo da record. La 18enne britannica, nata in Canada, prima di Wimbledon non aveva mai giocato in un main draw del circuito maggiore. Era fuori dalle prime 300. Dopo gli ottavi ai Championships, al secondo Slam ha sorpreso tutti, vincendo il torneo come la prima qualificata a vincere un major, superando 6-4, 6-3 Leylah Fernandez nella finale più giovane allo Us Open dal 1999. Per lei un...

