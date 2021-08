Seconda giornata di Us Open a Flushing Meadows , che vedrà impegnati tutti gli italiani a tabellone (ben 10, come a Wimbledon). I primi a scendere in campo saranno il 19enne Lorenzo Musetti, numero 60 al mondo, e il siciliano Salvatore Caruso, 28enne numero 113 al mondo prima dello Slam a stelle e strisce. Il numero uno al mondo azzurro Matteo Berrettini esordirà alle 20:10 contro il francese Chardy, e si ripresenterà sui campi del grande tennis dopo aver dato forfait alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Jannik Sinner - che invece ai Giochi a Cinque Cerchi ha preferito non partecipare per motivi tecnici - farà il suo debutto sul cemento americano alle 20:35 contro l'australiano Purcell.

- Salvatore Caruso è eliminato dal giapponese Kei Nishikori in 4 set. La reazione dell'azzurro nel terzo set (vinto 7-5) non basta a fermare l'asiatico, quasi sempre in controllo del match, vinto agevolmente in meno di 3 ore col punteggio di 6-1 6-1 5-7 6-3.

- Lorenzo Musetti è il primo italiano a passare il primo turno a Flushing Meadows. La vittoria arriva in poco più di due ore e mezzo, a discapito del 19enne "padrone di casa" Emilio Nava, numero 385 al mondo. Il punteggio finale per l'azzurro è di 3 set a 1, con il primo che viene vinto proprio dal nativo messicano, che però nulla può nei sguenti contro la furia di Lorenzo, che chiude con lo score di 6-7 (5) 6-4 6-1 6-3.