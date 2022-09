Negli Us Open l'Italia porta due tennisti tra i migliori otto del torneo. Dopo il biglietto staccatto da Matteo Berrettini, capace di superare lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina in cinque set, anche Jannik Sinner sale sul treno azzurro. L'altoatesino n.13 in Atp e undicesima testa di serie a Flushing Meadows, si è qualificato per la prima volta ai quarti di finale superando al 5° set il bielorusso Ilya Ivashka, numero 73 del ranking Atp, con il punteggio di 6-1, 5-7, 6-2, 4-6, 6-3 dopo 3 ore e 47 minuti di partita. È la prima volta che tra i migliori otto del torneo americano ci sono contemporaneamente due italiani. "Non ho giocato benissimo tutto il match ma nel quinto set ho dato il massimo. Grazie per avermi aiutato nei momenti difficili", ha commentato Sinner a fine partita.

Di nuovo Alcaraz

Nel prossimo turno Jannik Sinner troverà nuovamente Carlos Alcaraz sul suo percorso. Il numero 4 del mondo e terza testa di serie, ha superato al 5° set il 33enne croato Marin Cilic, numero 17 del ranking Atp con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4, 4-6, 6-3 in quasi 4 ore di gioco. Sinner ha già battuto Alcaraz negli ottavi di finale di Wimbledon lo scorso giugno e si è ripetuto in finale ad Umago (ATP 250). L'altro precedente, favorevole invece allo spagnolo, risale allo scorso anno, quando si impose sull'altoatesino nei sedicisimi di finale nel master 1000 di Parigi. Berrettini se la vedrà con Ruud.