«Peccato, c’è un po’ di amarezza». Difficile nascondere la delusione per la sconfitta maturata al Passetto. Sfuma l’aggancio in classifica e si interrompe la striscia positiva. Capitan Ciro Alvino e compagni non riescono ad acciuffare il sesto risultato consecutivo. Penultima giornata della regular season amara per i biancazzurri, superati 11-8 dalla Vela Nuoto Ancona (parziali di 2-6, 1-0, 4-1, 4-1). «Fin quando si gioca a pallanuoto, mettiamo in difficoltà tutti. Quando le partite diventano "sporche" e si passa alla lotta, facciamo fatica. Siamo troppo giovani e leggeri». Analizza così l’anticipo del venerdì clorato il tecnico salernitano Walter Fasano.

«Siamo partiti bene ma abbiamo sbagliato il rigore del 7-2». Dominano il primo tempo gli acquachiarini, tengono nel secondo. Alla rete di Francesco Baldinelli dopo 44 secondi, replicano Daniele De Gregorio, la doppietta del mancino Matteo Aiello (in contropiede e dal perimetro), la marcatura di Davide Chianese (1-3). Accorcia in superiorità numerica Tommaso Milletti (2-4). Realizza in completa solitudine Michele Gargiulo, completa il primo quarto Francesco Angelone, sfruttando l’uomo in più (2-6). Avvio promettente degli ospiti.

Tre esecuzioni dai cinque metri. La frazione che precede l’intervallo lungo contrassegnata dall’errore di Piero Musacchio, dal penalty trasformato da Simone Pantaloni (3-6), dalla parata di Alvino (foto di copertina di Gianluca Madonna) e dall’esultanza della panchina napoletana per la respinta del numero uno partenopeo.

La formazione dorica rimette in equilibrio il match. «Gli avversari hanno iniziato a pressare e noi a soffrire il loro modo di giocare. Non è semplice misurarsi contro squadre più esperte e pesanti. Dobbiamo migliorare su questo aspetto e trovare le soluzioni adeguate», spiega Fasano. «Patiamo se la partita scivola sul piano fisico e diventa una battaglia. Abbiamo subìto gol evitabilissimi sulle ripartenze. Al cambio campo eravamo sul 6-3. A fine terzo tempo sul 7-7: avremmo dovuto prestare maggiore attenzione nel quarto periodo», ammette il coach dell’Aktis. Unica rete di marca biancazzurra quella siglata da De Gregorio (sn). Diego Bartolucci, Riccardo Pieroni, il tap-in di Mattia Milletti e il gol di Baldinelli a 55 secondi dallo scadere della frazione ristabiliscono la parità in vasca.

«Campo difficile contro una formazione ostica. Complimenti ai marchigiani, che sono stati più cinici», conclude Fasano. Mette la freccia la Vela Ancona, esce alla distanza e bissa lo stesso parziale degli 8 minuti precedenti. Doppio break (9-7 e 11-8) a chiudere definitivamente la contesa. Non basta il tentativo di Gargiulo di riaprire la sfida (9-8).