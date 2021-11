«Vincere aiuta a vincere». Capitan Biagio Borrelli prepara i suoi compagni alla prima trasferta stagionale. Vela Nuoto Ancona-Canottieri Napoli è la seconda giornata di serie A2-girone Sud. «Non conosciamo bene i nostri avversari, perché non li abbiamo mai affrontati negli anni precedenti», spiega alla vigilia del match il centroboa di Ponticelli.

«Storicamente Ancona risulta essere un campo ostico. E poi si aggiungono le difficoltà della trasferta con 5 ore di pullman», osserva il classe 1986. Autore di una doppietta all’esordio contro il Tuscolano a Santa Maria Capua Vetere per la scandalosa indisponibilità dell’impianto di Fuorigrotta (Scandone, 50 sfumature di incapacità, come i giorni di chiusura: ormai una barzelletta nostrana e una vergogna nazionale), Borrelli carica i giallorossi. «Ci siamo concentrati sul nostro gioco, indipendentemente dal valore dei marchigiani». E’ quanto preparato in settimana al Molosiglio dal tecnico Enzo Massa e dal vice Paolo Iacovelli.

«Mi aspetto un match equilibrato soprattutto nelle prima parte. Sarà importante tenere un ritmo elevato per tutti e quattro i periodi», avverte Borrelli. Bissare il successo di sabato scorso l’obiettivo ravvicinato. «Abbiamo bisogno di vincere, per acquisire maggiore fiducia e proseguire al meglio in campionato», afferma il numero 11 napoletano. «Si preannuncia una stagione molto più entusiasmante rispetto alle ultime due. Siamo ritornati finalmente a disputare gli incontri alla presenza dei nostri tifosi».

Organico senza stranieri. «I nuovi innesti si sono integrati molto bene nel gruppo. Credo che il campionato di sofferenza disputato lo scorso anno sia servito molto alla squadra, ci ha insegnato a comprendere quali sono i nostri punti di forza e i nostri limiti, così da lavorare in dettaglio», asserisce Borrelli.

Playoff. «Ci sono formazioni più attrezzate di noi ma stiamo lavorando con entusiasmo e la società ci è vicina: ci sono tutti i presupposti per fare bene», rileva il capitano canottierino.

Tuscolano-Ancona. «Era importante partire subito con il piede giusto e così è stato. Inizialmente contratti, nonostante l’ampio punteggio a nostro favore, abbiamo commesso diversi errori soprattutto in fase difensiva. Proveremo a fare sicuramente meglio domani pomeriggio (ore 15)», conclude Borrelli.