Coppa America, si parte: Luna Rossa in acqua dal 10 marzo

Nelle acque di Auckland si torna in acqua. L'America's Cup di vela partirà ufficialmente mercoledì 10 marzo, alle 4 ora italiana. Le regate si svolgeranno con grado di allerta 2 a causa del covid e quindi con una presenza di pubblico minima. Di fronte, a contendersi al 36ma edizione della Coppa America di vela, ci saranno Luna Rossa e i campioni in carica di Team New Zealand. Il via alle gare è stato dato anche dopo che un'altra allerta ha smesso di preoccupare le autorità, quella di un possibile tsunami. Ieri ad Auckland sono state infatti registrate tre scosse di terremoto che hanno colpito la stessa città e tutto il nord-est del Paese, e gli esperti non avevano escluso anche possibili conseguenze via mare. Ma poi l'allarme è rientrato. Quindi il programma di Coppa America è stato confermato, seppur con le limitazioni previste dall'allerta 2 anticovid. Il contagio da coronavirus comunque segna il passo, non sono stati rilevati altri casi di covid oltre a quelli dei giorni scorsi perciò il governo ha stabilito che da domenica mattina Auckland torna a livello 2 di allerta, mentre il resto del Paese passa al livello 1. La misura durerà una settimana, prima di eventuali nuove misure. In ogni caso per precauzione verranno utilizzati i soli campi di gara A ed E. È possibile tuttavia che da lunedì 8 il livello di allerta covid possa calare da 2 a 1, riducendo ancora di più le attuali misure restrittive che limitano la partecipazione degli spettatori.

Ultimo aggiornamento: 11:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA