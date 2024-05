Parte da Torre del Greco la regata “Sulle rotte dei Borbone” organizzata dal Circolo Nautico

Domenica in vela. Parte domani, 26 maggio, alle 11,25 dal porto di Torre del Greco, la regata “Sulle rotte dei Borbone”, organizzata dal Circolo Nautico presieduto da Gianluigi Ascione e promossa dall’Ente Ville Vesuviane. Quaranta gli equipaggi in gara in rappresentanza delle categorie Orc e Sportboat: un evento che consentirà ad appassionati e curiosi di assistere anche da lontano allo spettacolo delle tante vele spiegate al vento di fronte al Vesuvio.

I vincitori della regata saranno invece premiati giovedì 30 maggio a villa Campolieto a Ercolano dove si terrà la cerimonia ufficiale per la consegna dei trofei “Sulle rotte dei Borbone”.

Nel corso della manifestazione sarà assegnato anche il trofeo della legalità voluto dalla commissione speciale anticamorra della Regione Campania presieduta da Carmela Roscigno, e saranno consegnati i trofei “Città di Torre del Greco” e “Pio Monte dei Marinai”.

Inoltre, nel solco di una joint venture che va avanti dal 2023, saranno premiati anche i vincitori delle regate promosse rispettivamente da Lega Navale di Napoli (trofeo “Lega Navale Italiana”) e Lega Navale di Pozzuoli (trofeo Serapide).