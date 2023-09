Ginevra Caracciolo ancora protagonista nella classe ILCA

Tra i 550 giovani velisti che, da tutta Italia, si sono radunati a Marina di Ravenna per contendersi i titoli italiani delle classi in singolo Kinder Joy of Moving, brilla ancora la stella di Ginevra Caracciolo.

La giovane velista partenopea della Lega Navale Italiana, sezione di Napoli - promessa mantenuta di questo sport nel quale continua a mietere successi – ha conquistato il secondo posto nella classe ILCA 6, Under 19 femminile, alle spalle di Emma Mattivi (Fv Riva).

Nell’ultima giornata, con vento di Bora che ha soffiato sin dal mattino intorno a 15nodi, fino a raffiche di 18 nodi, e una onda formata particolarmente impegnativa, sono state due le prove portate a termine per le classi Laser (ILCA 4 e ILCA 6) e tre per gli Optimist.

L’onda frangente provocata dal vento di Nord Est sulla spiaggia di Punta Marina a nord delle dighe del porto di Ravenna ha reso impossibile l’uscita delle tavole a vela: iQFOiL e Techno 293 hanno concluso senza prove, lasciando valida la classifica del giorno precedente.

«È stato un campionato molto complicato, con condizioni variabili – spiega Ginevra Caracciolo – I primi due giorni abbiamo avuto vento leggero, con corrente ed è stato molto difficile interpretare il campo. Sono entrata in gold in 26esima posizione, sapevo che non avevo niente da perdere, è stata una regata tutta al recupero, cercando di minimizzare gli errori. Sono riuscita a risalire al 14 posto e al secondo femminile. Mi resta un po’di amaro in bocca proprio per il titolo femminile, per cui ho lottato fino all'ultima prova ma, in fin dei conti, sono contenta del risultato finale visto che l’inizio non era stato dei migliori. Si poteva fare di più, certamente, ma non sempre le cose vanno come si vuole».