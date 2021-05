Minialtura, White Magic vince nelle acque di Torre del Greco

Podio tutto napoletano al termine delle prove del campionato d’area del Tirreno classe Minialtura organizzate dal Circolo nautico Torre del Greco. Un minuto di silenzio in memoria del presidente benemerito del Real Yacht Club Canottieri Savoia Pippo Dalla Vecchia, scomparso sabato 1 maggio, e un suo ricordo anche nel corso della premiazione. Le imbarcazioni hanno inoltre gareggiato con un nastro nero sugli stralli di poppa in segno di lutto.



Primo classificato con 4 punti White Magic della Lega Navale di Napoli, secondo piazzamento per Artiglio 8 punti (armatori De Pasquale, La Pegna) sempre della LNI Napoli e terza classificata con 12 punti l’imbarcazione Gaba di Claudio Polimene del Circolo Nautico Torre del Greco.



Sabato 1 maggio l’assenza di vento non ha consentito lo svolgimento delle prove (una sola partenza poi annullata), mentre domenica si sono disputate tre prove con vento da ponente 8 nodi, con punte anche di 13 e 14. «Una giornata di bel tempo che ha fatto da cornice ad una manifestazione di sport e aggregazione in cui non potevamo non ricordare il presidente Pippo Dalla Vecchia che tanto ha dato al mondo della vela e dei circoli campani», sottolinea Gianluigi Ascione presidente del Circolo Nautico Torre del Greco.