Tramontano stacca il pass per i mondiali di optimist

Andrea Tramontano ha vinto la seconda selezione nazionale della classe Optimist disputata a Cagliari conquistando così il pass per i mondiali di categoria.

Quattro giorni di regata nel campo di regata cagliaritano, con l’organizzazione della locale sezione della Lega Navale Italiana ed un finale cruciale per definire i diciannove atleti che rappresenteranno l’Italia ai Campionati Europei di Marina di Carrara e al Campionato del Mondo a Mar del Plata in Argentina in programma dal 5 al 15 dicembre 2024.

Con il portacolori del Reale Yacht Club Canottieri Savoia anche Leandro Scialpi, del Centro Nautico Bardolino, Mattia Di Martino, della Società Velica Barcola e Grignano, Andrea Demurtas, della Fraglia Vela Riva e Tommaso Geiger, della Società Triestina Sport del Mare.

Si qualificano invece per il Campionato Europeo a Marina di Carrara i ragazzi Cristian Castellan, della Società Triestina Sport del Mare, Artur Brighenti, dell’Acquafresca Sport Center, Giovanni Montesano, del Sirena Klub Nautico Triestino, Jesper Karlsen, della Fraglia Vela Riva, Giulio Mattanini, del Circolo Vela Torbole, Martino Paone, del Centro Nautico Bardolino, Alessandro Menghini, del Club Velico Trasimeno e Mattia Valentini, del Club Nautico Marina di Carrara e le ragazze Anna Merlo, della Lega Navale Italiana Mandello del Lario, Sara Anzellotti della Lega Navale Italiana Ostia, Bianca Marchesini, della Fraglia Vela Malcesine, Sofia Bommartini, della Fraglia Vela Malcesine, Irene Faini, del Centro Nautico Bardolino e Julija Albrizio, della Società Triestina Vela.

Una selezione lunga, svolta su due tappe, la prima a Marina di Cararra, il mese scorso, con Tramontano secondo assoluto e la seconda, a Cagliari, in questo primo week end di giugno , con ben diciassette prove concluse per due squadre che confermano i mgliori timonieri italiani della classe.

Per la V ZONA a Cagliari 7 dei 10 timonieri selezionatisi a Palermo a marzo scorso, con Andrea Tramontano RYCCS, dominatore assoluto, tutta la squadra del Savoia : Emanuele Napolitano RYCCS che sfiora il pass europeo per una manciata di punti e poi Giorgia Rossi, Riccardo Allodi Varriale , Gabriele Orofino, Lucio Santiago Morrica e Maria Paola Di Martino .

Presenti a Cagliari anche l’UdR nazionale Giulio Piccialli nominato dalla Federazione centrale nel Comitato delle Proteste e Maria Francesca De Gregorio presidente del Comitato Tecnico.

Ad Andrea, ai suoi genitori, all’allenatore Emilio Civita ed al Reale Yacht Club Canottieri Savoia le congratulazioni del Comitato V ZONA FIV.