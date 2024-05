Bella Mente trionfa all'Europeo Maxi di Sorrento

20 Maxi di incredibile bellezza e inarrivabile performance, circa 400 velisti tra i migliori al mondo con innumerevoli Olimpiadi e Coppa America nel palmares, quattro giorni di prove tra inshore, costiere e una offshore tra le più antiche del Mediterraneo, sono i numeri del Campionato Europeo IMA Maxi 2024, organizzato dal Circolo del Remo e della Vela Italia in collaborazione con l’International Maxi Association, supportati da Rolex Official Timepiece e Loro Piana.



Il Golfo di Napoli quest’anno ha regalato ai partecipanti, giunti da ogni parte del mondo, splendidi e variegate condizioni, che hanno messo a dura prova anche i velisti più blasonati. Alla fine, come sempre, c’è un vincitore, e quest’anno è l’americano Bella Mente, un ex Mini Maxi 72 dell’armatore Hap Fauth, aiutato in pozzetto dai fuoriclasse Terry Hutchinson, skipper dello sfidante di Coppa America American Magic, e Adrian Stead, olimpionico britannico e asso delle regate di flotta dei principali circuiti del mondo. In equipaggio anche l’italiano Romolo Ranieri, storico velista di Luna Rossa, vincitore della Louis Vuitton Cup nel 2001. L’equipaggio di Bella Mente chiude con una vittoria nella prova di oggi, la terza del Campionato.



«Una regata costiera con vento leggero sui 4/5 nodi, e percorso corso, ma partenza molto affollata - ha commentatostratega di Bella Mente - È stato importante per noi essere partiti bene e aver seguito i salti di vento, riuscire a stare davanti ai più grandi Wallycento e rimanerci è stato bellissimo, così come finire primi a tagliare il traguardo in tempo reale e vincere il Campionato Europeo IMA Maxi. Era la prima volta per me nel Golfo di Napoli, è stato un evento meraviglioso sia per le condizioni che per il paesaggio e l’accoglienza degli organizzatori e della gente!».Il Campionato Europeo, infatti, dietro Bella Mente, ci sono Jethou di Peter Odgen, con l’olimpionico inglese Ian Walker alla tattica e il Campione Europeo IMA Maxi uscente, North Star di Peter Dubens, con il due volte medagliato olimpico britannico Nick Rogers e l’italiano Gabriele Olivo alla regolazione delle vele di prua.Degli splendidi 100 piedi presenti sulle banchine di, con Ken Read, presidente di North Sails alla tattica, che è quarto in generale, e si aggiudica il Loro Piana Challenge Trophy riservato al primo classificato del Gruppo 1. Tra i primi 10 anche l’italiano Bullit, di Andrea Recordati, un Wally 93, altra meraviglia della flotta dei 20 Maxi.La V Zona FIV, ha consegnato la bandiera della “Città della vela e del mare” al sindaco di Sorrento che ha ospitato, per ben 16 giorni un evento internazionale di grandissimo rilievo. E' un progetto della V Zona F.I.V. che esalta le nostre realtà costiere e le mette in sinergia nel calendario velico e per la promozione del territorio.«Anche quest’anno Sorrento si è trasformata, per due settimane, nella capitale internazionale della vela, ospitando equipaggi da tutto il mondo - dichiara un entusiasta Massimo Coppola, Sindaco di Sorrento - Un’occasione per mostrare loro le bellezze paesaggistiche, l’elevato livello delle strutture ricettive e dell’offerta enogastronomia, e la proverbiale ospitalità della nostra terra. Un obiettivo importante e reso possibile grazie al grande lavoro di sinergia tra il Comune di Sorrento,e della Vela Italia di Napoli, le associazioni che operano nel nostro porto e la Federazione Italiana Vela per la promozione, l’organizzazione e la gestione di questi grandi eventi sportivi. Anche quest’anno la Tre Golfi Sailing Week, uno degli appuntamenti più attesi del calendario internazionale delle regate, nonché uno degli eventi velici più prestigiosi del Mediterraneo, è stata in grado di rinnovare i successi raccolti nel corso delle precedenti edizioni e di raccogliere la sfida, prendendo ancora una volta il largo. Buon vento a tutti e appuntamento al prossimo anno».Il Campionato Europeo IMA Maxi tornerà infatti tra Napoli e Sorrento il prossimo anno, dal 16 al 22 maggio 2025.