Amici prima di tutto e poi avversari. L’esser diventato campione del mondo non altera né muta le relazioni umane, anzi le rafforza. Da un punto di vista sociologico condiziona e incide l’ambiente di nascita e per certi versi orienta e indirizza le scelte di vita. La testa in Liguria, il cuore a Napoli per il Golden Boy della pallanuoto italiana, Alessandro Velotto, innato talento, concentrato di umiltà e disponibilità verso tutti. Domani pomeriggio (ore 15) alla piscina comunale di Sori Pro Recco – Canottieri, testacoda della quarta giornata di A1.«Partita speciale, partita del cuore. Sono nato e cresciuto al Molosiglio. Ho i miei amici che giocano in giallorosso. Fa sempre uno strano effetto affrontarli, è già la terza volta. Sensazione davvero particolare», ammette il genius loci, stella del Settebello di Sandro Campagna e pedina inamovibile dello scacchiere del leggendario Ratko Rudic.Biagio Borrelli gennaio, Velotto febbraio, Esposito agosto. Stesso anno di nascita, medesimo quartiere (Ponticelli) e comune allenatore (Vincenzo Palmentieri). «Gruppo storico quello del 1995», spiega il giocatore napoletano che indossa la calottina dei campioni d’Italia da un biennio, grande ex di turno.A Casoria mercoledì sera, dopo la vittoria contro la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno, per seguire i suoi ex compagni di squadra. «La lotta per la salvezza è ardua, i giallorossi hanno perso tre punti fondamentali con la Lazio. Ogni partita, ad iniziare dal derby contro il Posillipo, dovranno giocarla come se fosse l’ultima. Ho riscontrato una Canottieri viva nei confronti della Lazio, che ha reagito a dovere, eccezion fatta nella prima frazione. E’ mancato un pizzico di fortuna, non è scarseggiata l’imprecisione realizzativa. Si poteva tranquillamente portare a casa il risultato contro una diretta concorrente».Dopo 18 anni cambio tecnico in panchina. «Christian Andrè mi ha fatto sempre una buona impressione. Le sue squadre, sempre aggressive, proponevano una buona pallanuoto. Credo possa operare bene, è carico di entusiasmo, farà crescere i ragazzi». E poi una riflessione sul suo precedente allenatore. «Sono contento per Paolo Zizza, ct di una Nazionale prestigiosa come il Setterosa. Non posso che essere felice per lui e augurargli il meglio. Con lui ho trascorso molti anni e mi ha fatto crescere tantissimo», osserva Velotto (nelle foto di Manuel Schembri).Anno buono per la Champions? Il 30 ottobre la Mladost a Zagabria. «Concorrenza rafforzata e temibile, sarà complicato. La formula dei tre giorni non permette di dimostrare appieno l’intero potenziale. Le differenze si assottigliano. E’ sempre difficile alzare la coppa, sarà una battaglia ma ci faremo trovare pronti». Parola del bronzo a Rio 2016 e oro iridato a Gwangju.