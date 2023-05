Vernissage Grif, figlio di Varenne bissa nel gran premio Lotteria

Si ripete Vernissage Grif. Il figlio di Varenne allenato e guidato da Alessandro Gocciadoro e di proprietà del napoletano Gennaro Riccio bissa il successo dello scorso anno del Lotteria ad Agnano con un percorso d'assalto grazie al quale ha costretto Capital Mail battuto per il secondo posto da Bleff Dipa. Quarto Bepi Bi.

Vernissage ha trottato la finale in 1.09.6 al km eguagliando il record della pista che mezz' ora prima aveva stabilito nella consolazione Banderas Bi. Sfortunato in finale Vivid Wise As che ha avuto un percorso ostico, sempre in terza ruota. Le batterie non avevano riservato sorprese.

Tutti i più attesi avevano strappato il pass della finale. Nella prima Usain Toll aveva arginato Vivid Wise As. Corsa tattica. Nessuno dei due aveva spinto a fondo. Nella seconda Capital Mail aveva girato all'esterno di Bepi Bi e l aveva battuto in arriva. Nella terza Vernissage Grif aveva fatto uno sproposito eguagliando momentaneamente con 1.10.1 il suo stesso record della pista segnato con la vittoria nel Lotteria dello scorso anno, precedendo Bleff Dipa. Pure nella consolazione tra gli esclusi della finale c'erano state scintille. Banderas Bi guidato da Roberto passava in testa dopo un giro e filava via a gran velocità siglando con 1.10.6 il record della pista.

Il pomeriggio si era aperto con l'inno di Mameli intonato dal tenore Giuseppe Gambi alla presenza del ministro Lollobrigida e del sottosegretario La Pietra che hanno consegnato alla mamma di Luana D'Orazio - la giovane operaia morta due anni fa in un incidente sul lavoro - una borsa di studio (destinata al figliolo della scomparsa). Il ministro, dopo aver ringraziato la fanfara dei carabinieri per la presenza ad Agnano, ha voluto dedicare il pomeriggio del Lotteria a tutti i lavoratori.