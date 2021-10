VI Trofeo Fabrizio Galli: nella sede dello Yacht Club Capri la premiazione

Una giornata di sole, un mare piatto e una folla di giovani regatanti a bordo dei loro Optimist hanno combattuto sino all’ultimo soffio di vento per aggiudicarsi il Trofeo Fabrizio Galli giunto alla sua VI Edizione. Lottatori in mare ed amici a terra gli oltre 50 partecipanti della classe Junior under 11 e under 16 hanno veleggiato nello specchio d’acqua di Marina Grande per aggiudicarsi il Trofeo valido per la 4° prova del campionato zonale della V zona FIV. Dopo la giornata in mare i partecipanti sono sbarcati a terra per la premiazione unendosi agli allievi della scuola vela dello Yacht Club Capri diretta da Conny Vuotto e nella sede del Club, dopo aver ricevuto i complimenti per il loro impegno da parte del Sindaco di Capri Marino Lembo, la parola è passata al Presidente dello Yacht Club Achille D’Avanzo che ha promesso ai giovani allievi di voler impegnare tutti gli sforzi del club a favore della scuola vela, per consentire anche quella socializzazione oltre l’agonismo che unisce e lega gli appartenenti ad una stessa squadra ed una stessa scuola.

Poi a consegnare i premi e le coppe ai vincitori provenienti da tutti i club velici campani insieme al Sindaco ed il Presidente D’Avanzo, si sono uniti i vice Presidenti Michele Fortunato ed Enrico Molè, il tenente di vascello Emanuele Colombo comandante della Capitaneria di Porto di Capri. gli storici soci del sodalizio caprese tra i quali la prof. Anna La Rana ed il dott. ing. Renato Galli fondatore del Premio dedicato alla memoria del figlio Fabrizio scomparso prematuramente. Tra gli under 16 si è aggiudicato la vittoria Emanuele Napolitano del circolo nautico Torre del Greco, al secondo posto Christian Esposito del circolo nautico napoletano Mascalzone Latino ed al terzo posto Salvatore Mancino proveniente dalla lega navale di Napoli. Agli under 11 il primo posto è andato a Giovanni Morra del Remo e vela Italia, seguito dal Baldo Donnarumma della lega navale di Salerno e terzo posto a Donato Foschini appartenente anche lui al Circolo Italia. Premiata anche la prima ragazza in gara Michela Dell’Aquila del circolo di Torre del Greco che ha conquistato l’ambito Trofeo Fabrizio Galli 2021.

Con il Trofeo Galli si sono aperte le regate e le competizioni autunnali e invernali del blasonato sodalizio velico che avranno il clou a Maggio con il tradizionale appuntamento più che decennale che vede partecipare i più grandi nomi della vela internazionale nella Rolex Capri Sailing Week 2022.