Febbraio è il mese in cui Napoli si prepara da anni ad abbracciare i runner, un appuntamento, quello con la Napoli City Half Marathon, che rinnova il sodalizio tra l’accoglienza di questa città e la tradizione podistica. Quest’anno non sarà possibile proporre un evento di massa, per questo gli organizzatori di Napoli Running hanno lavorato per offrire un’esperienza diversa, il Napoli Digital Running Festival, un evento virtuale che accoglierà runner di tutto il mondo e di qualunque livello nel pieno rispetto delle attuali normative sanitarie Covid19.

Le Iscrizioni sono aperte da oggi al 28 febbraio; si potrà scegliere di correre una o più delle tre diverse distanze, Half Marathon 21,097km, Staffetta Twingo (10 + 11.097km) e Family Run & Friends 5 km. Tutti possono cimentarsi in questa sfida e per questo si potrà correre la distanza prescelta anche in diversi momenti, quindi suddivisa in più giorni. Basterà fornire la prova della propria corsa o camminata registrando la prestazione su un GPS tracker o con un app come Strava, Runkeeper, Garmin o altro. Questa innovazione permetterà a runner di qualunque livello e di ogni parte del globo di sfidare se stessi nel raggiungimento di un nuovo obiettivo, alla portata di tutti.

Prevista, come in tutte le maratone che si rispettino anche un'Expo virtuale che inizia il viaggio verso la gara, grazie al ritiro del pettorale, la visita agli stand e le chiacchiere con amici runner si trasformano in magia che prepara alla competizione. Per questo abbiamo costruito un Expo virtuale dove ciascuno, in sicurezza da casa propria, potrà vivere quelle emozioni in maniera diversa. Ci saranno consigli per allenarsi, video turistici di Napoli, indicazioni su cosa vedere, cosa mangiare, contenuti esclusivi dei partners e molto altro ancora. E’ possibile avere per sempre uno splendido ricordo del Napoli Digital Running Festival grazie all’e-shop. Vi sarà ad esempio la T-shirt adidas, i manicotti e gli smanicati ‘All Runners Are Beautiful’, la t-shirt dedicata alla Family Run.

