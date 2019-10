Ultimo aggiornamento: 16:00

Carlo Medaglia ha vinto la terza edizione della Monte Faito XC Race, gara di mountain bike organizzata dal team D'ambrosio bike, con il patrocinio del Comune di Vico Equense e dell’Ente parco regionale dei monti Lattari. La gara, un circuito ad anello ripetuto tre volte, si è svolta all’ombra dei faggi secolari, percorrendo piazzale dei Capi, Pian del Pero, Casa del Monaco, fino ai piedi della chiesa di San Michele. Un territorio, quello del Monte Faito che si presta molto a questo tipo di sport, che oltre ad aggregare gli appassionati dell’off road, permette di far conoscere le bellezze naturalistiche della montagna. “Ma non solo, - spiega Ciro Cardone - l’ambiente merita la nostra attenzione: a fine gara abbiamo pulito tutto il percorso.” A trionfare, nell’edizione 2019, Carlo Medaglia (ASD Team Giuseppe Bike), al secondo posto Antonio Matrisciano (ASD Team Giuseppe Bike) e in terza posizione Bonaventura Coriolano ( ASD Barracuda Bike Cycling Team).