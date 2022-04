Vienna Cammarota, 72 anni, originaria di Ferlitto, in Cilento, sarà la prima donna al mondo a raccontare la Via della Seta in epoca contemporanea attraversandola a piedi. Partenza il 26 aprile dal Lazzaretto Nuovo di Venezia, arrivo tra quattro anni a Pechino. L’iniziativa sarà presentata martedì 19 aprile – ore 12 – al Reale Yacht Club Canottieri Savoia di Napoli (Banchina Santa Lucia, 13). In quell’occasione la Cammarota illustrerà per la prima volta i dettagli del suo cammino e l’intero itinerario.

Ambasciatrice Archeoclub d’Italia, storica camminatrice, Cammarota sarà la prima donna al mondo che andrà a piedi da Venezia a Pechino. La camminatrice campana attraverserà Slovenia, Croazia, Serbia, Bulgaria, poi scendere verso Turchia, Georgia, Iran, Turkimenistan, Azerbaigian, Uzbekistan, Kirghizistan, Kazakistan, Mongolia e Cina.

«Il cammino di Vienna non ha precedenti – ha affermato Rosario Santanastasio, presidente nazionale Archeoclub d’Italia – e non solo per l’età ma anche in quanto basato sulla descrizione, sulla narrazione del patrimonio culturale che Vienna avrà modo di vedere. Dunque, una narrazione della Via della Seta in epoca contemporanea. Vienna farà il cammino con il libro di Marco Polo, “Il Milione”, con la bandiera dell’Italia e sarà anche un percorso di pace. Il senso è tutto nell’incontro con le persone, alle quali la Cammarota consegnerà anche cartoline dei luoghi che ha visto».

«Siamo felici che il lungo viaggio di Vienna Cammarota parta simbolicamente da Napoli e dal Circolo che presiedo. Quest’iniziativa lancia un forte messaggio di pace che vogliamo portare avanti insieme ad Archeoclub d’Italia, un viaggio che sfiorerà anche Paesi interessati da conflitti e al tempo stesso racconterà l’immenso Patrimonio morale, culturale, sociale che abbiamo tutti il dovere di preservare. Accompagneremo idealmente il cammino di Vienna e saremo felici di riabbracciarla al suo rientro, tra qualche anno, quando potrà raccontarci quanto visto con i suoi occhi», ha affermato Fabrizio Cattaneo della Volta, presidente Reale Yacht Club Canottieri Savoia.