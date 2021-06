«La Città di Napoli a Vincenzo Boni con profonda gratitudine, grande affetto e ammirazione per aver conseguito ai Campionati Europei di Madeira 2021 i prestigiosi traguardi sportivi: argento 50 m dorso, argento 200 m stile libero, bronzo 50 m stile libero». A Palazzo San Giacomo la premiazione del nuotatore paralimpico delle Fiamme Oro, già bronzo a Rio 2016.

«Momento piacevole. Mi inorgoglisce tanto aver ricevuto la medaglia con i colori cittadini, perché è un riconoscimento per i sacrifici e le vittorie. Ricevere una onorificenza dal primo cittadino e da tutta la giunta è stato davvero emozionante», racconta soddisfatto Boni, accolto con papà Antonio e mamma Letizia dal sindaco Luigi de Magistris, dall’assessore alle politiche sociali Donatella Chiodo e dall’assessore allo sport Ciro Borriello. «Una bellissima targa che conserverò gelosamente», ammette l’atleta classe 1988, pronto a partecipare alla sua seconda Paralimpiade.

«E’ stata l’occasione, inoltre, per chiedere al sindaco de Magistris e all’assessore Borriello quando verrà ripristinata la piscina Scandone, fondamentale per gli allenamenti in vista di Tokyo, così come per l’intero movimento natatorio, alla luce della chiusura anche del Caravaggio Sporting Village per manutenzione». Dal Comune risposte convincenti. «Sono stato rasserenato dai pregevoli interlocutori, che hanno assicuro l’intervento tempestivo per restituire alla città il bellissimo impianto di Fuorigrotta, teatro dei prossimi campionati di nuoto paralimpico in programma il 10 e 11 luglio. E proprio in quella occasione verrà presentata la Nazionale paralimpica, che partirà per il Giappone».

Raggiante Boni in tuta cremisi con la sua famiglia. «Una bella giornata che fa bene al cuore e mi ha gratificato enormemente, rendendomi orgoglioso di essere ancora una volta napoletano per i prestigiosi risultati raggiunti e non solo». Infine De Magistris si è complimentato con Boni per i recenti successi ottenuti a Funchal, in Portogallo, e gli ha rivolto il più caloroso in bocca al lupo per le nuove imprese sportive che lo attendono nel paese del Sol Levante.