Super Vincenzo Ferri nelle acque di Procida. Il trentaseienne sub napoletano è sceso a 103 metri stabilendo il nuovo record italiano di apnea in assetto variabile senza attrezzi (Cmas). L'evento è stato trasmesso in streaming sulla pagina Facebook di Oceanus, il network internazionale di gente di mare di cui Vincenzo Ferri è testimonial. Il video dell'impresa è disponibile al link: https://www.facebook.com/OCEANUS.it/videos/4302546086446628. Il video è opera di Elena Saranga, apneista e parte del team di Oceanus, che ha accompagnato Vincenzo Ferri in questa sfida. Ferri ha migliorato un primato detenuto da un altro apneista campano, Massimiliano Musella, che, a ottobre 2015, nelle acque antistanti Punta San Pancrazio (Ischia) ha raggiunto la profondità di -73 metri.

Il sub napoletano ha stabilito finora 5 record italiani e un record mondiale. Tuffi che possono superare i tre minuti di apnea. Il sub partenopeo ha stabilito il nuovo record immergendosi nelle acque del Golfo di Napoli da Procida, più esattamente nella baia della Corricella, a punta Pizzaco. Nazionale dal 2014 ha partecipato a 5 mondiali e 4 europei, classificandosi due volte secondo ai mondiali e una volta secondo in Europa. Ha conquistato tre terzi posti al mondo, tra cui l’ultimo nel 2019, in Honduras, dove è sceso a 98 metri in assetto costante con pinne, migliorando il precedente record italiano, da lui stesso detenuto, di 2 metri. Poi 4 record italiani, 1 record del mondo e 4 medaglie d’argento al valore sportivo.

«Siamo emozionati - racconta Fabio Siniscalchi, presidente di Oceanus - e oggi come ieri siamo fierissimi di avere un atleta come Enzo tra i nostri testimonial. Ma non ci fermiamo qui, anzi, siamo già pronti a nuove sfide che sosterremo con la stessa forza e passione al fine di promuove uno sport come l'apnea in completa armonia con il mare da cui far partire un messaggio di salvaguardia e tutela per i suoi ecosistemi».