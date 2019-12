"Siamo in missione per conto di papà". Attenti a quei due, Vincenzo e Gianluca Picardi che un giorno, dopo aver mietuto successi in campo dilettantistico, sperano di riuscire a compiere l'impresa che in casa Picardi non si era mai riuscito a raggiungere: portare il titolo Europeo a Casoria. Vincenzo, 36 anni, peso gallo, di strada ne ha fatta nel mondo del dilettantismo: bronzo ai Giochi di Pechino 2008, ai mondiali di Chicago 2007, agli Europei di Mosca 2010 e Ankara 2011, cinque titoli italiani assoluti, è cavaliere della Repubblica, onorificenza per meriti sportivi consegnatagli dopo i Giochi di Pechino. Gianluca, 27 anni, è un superleggero che appena entrato nel mondo del professionismo ha fatto sette su sette, gli ultimi due per ko, miglior pugile del torneo Carnera e, come se non bastasse fidanzato della campionessa del mondo Angela Carini.



A Caivano lunedì sera ha battuto Yovan Giorgetti, ko alla prima ripresa, nemmeno il tempo di sudare in un match che apre al titolo italiano. Ora è in classifica per lanciare la sfida al titolo tricolore che potrebbe disputare nei primi mesi del prossimo anno. "Vincenzo e Gianluca - racconta Antonio Picardi, papà dei due pugili di Casoria - mi hanno fatto una promessa. Ho combattuto in cinque finali per l'Europeo ed è sempre andata male, in un paio di occasioni sono stato derubato. Ma tant'è. Loro vogliono provare a conquistare il titolo continentale nelle rispettive categorie". I due figli di Antonio hanno entrambi delle caratteristiche del padre. "Vincenzo ha la mia scherma, Gianluca ha la mia potenza". Di figli boxeur ce n'è un terzo, Giuseppe, che però ha smesso da un po'. Non prima di affrontare Vincenzo in un match "fratricida": "Ero al suo angolo - racconta Antonio - mi disse che a colpire non ce la faceva proprio".



Ora la nouvelle vague. Due giorni fa è stata la volta di Gianluca. "Il match è andato bene, meglio di quanto pensassi - racconta - ko alla prima ripresa non è da tutti e da tutti i giorni. Ora l'obiettivo è il titolo italiano e poi quello europeo. Ma pensiamo a una cosa per volta. Anche se il sogno resta il mondiale americano, quello a Las Vegas, al Madison Square Garden sognato tante volte in tv". Il più conosciuto è senza dubbio Vincenzo che da quando è passato professionista è anche molto presente tra gli istruttori della palestra alla Sanità che ha stretto un accordo con le Fiamme oro per i tecnici. Il 27 combatte a Casoria contro Antonio Pio Nettuno. Poi il suo palmares gli permetterà di lanciare già la sfida per il titolo europeo. "Mi piacerebbe si potesse disputare in piazza, alla Sanità, ma queste sfide appartengono al mercato, chi offre di più prende il match". Un titolo italiano va sempre rispettato, ma Picardi senior guarda anche avanti. "Ho affrontato campioni importantissimi nella mia carriera: il thailandese Jongjohor, il mongolo Nyambayar, il cubano Ramirez e tanti altri. Tutti gli incontri sono da rispettare, ma io so come disputarli". Tenterà di bruciare le tappe. "Vinco l'italiano e poi nel 2020 l'Europeo così porterò a Casoria il titolo che manca a papà". In attesa di quello di Gianluca Picardi. Ed allora saranno due gli europei portati alla corte di papà Antonio.