Vincenzo La Femina sul ring di casa: a Pagani per il titolo dei super gallo

Grande attesa a Pagani per un nuovo appuntamento con la grande boxe. La città è in fermento perché il 29 luglio prossimo, allo stadio Marcello Torre, il pugile liguorino Vincenzo La Femina salirà sul ring contro il toscano Marco Scalia per la conquista del titolo italiano dei pesi super gallo.

La riunione, organizzata dalla Opi e dalla Thunder Boxing Pagani, prevede una serie di incontri tra i quali il clou sarà appunto rappresentato dal match che vedrà impegnato il boxeur di casa. «Combattere nella mia Pagani mi darà una grande carica. E per me che sono un ultrà della Paganese salire sul ring allo stadio Marcello Torre sarà qualcosa di ineguagliabile».

Si preannuncia il pubblico delle grandi occasioni e La Femina non ha alcuna intenzione di deludere i suoi amici e tifosi. «La sfida contro Marco Scalia è il mio unico pensiero fisso da un bel po'. Voglio conquistare questo titolo e andare avanti nel mio obiettivo di volare sempre più in alto nel pugilato internazionale».