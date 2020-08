La grande boxe di scena a Pagani. Il Palazzurro ospiterà venerdì prossimo il match che mette in palio il Trofeo delle Cinture, titolo Wbc della Federazione Pugilistica Italiana.



La finale vedrà di fronte il padrone di casa Vincenzo La Femina e Maycol Antonio Escobar Cuevas, di origini nicaraguensi. Il giovane pugile di Pagani porta in dote un percorso netto nei cinque match disputati in ambito professionistico. Dovrà però sudare le proverbiali sette camicie contro il più esperto avversario.



La Femina vanta all'attivo oltre ottanta incontri dilettantistici in cui ha ottenuto ottimi risultati prima dell'approdo al pugilato professionistico.



L'appuntamento è dunque fissato per venerdì 7 agosto prossimo alle 19.30, al Palazzurro di Pagani.