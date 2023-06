Vincenzo La Femina torna sul ring per il titolo dell'Unione Europea

Vincenzo La Femina salirà sul ring sabato 17 giugno prossimo per sfidare il detentore del titolo dell'Unione Europea dei pesi supergallo di boxe. Il pugile di Pagani aveva rinviato l'appuntamento lo scorso febbraio per la conquista della cintura, all'epoca vacante.

E sabato si ritroverà di fronte il pugile che lo aveva in pratica sostituito in quell'appuntamento, l'armeno Geram Eloyan che aveva battuto a febbraio scorso il francese Florian Montels. Si combatterà in Belgio, dove Eloyan risiede e si allena. Un motivo che potrebbe caricare ulteriormente “Winchester” La Femina, fino a oggi imbattuto e già detentore del titolo italiano della categoria.

Appuntamento dunque a sabato prossimo, all'Alfasun Arena di Roosdal, per un match che potrebbe consegnare il pugile paganese alla storia della boxe continentale.