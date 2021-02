La Neapolis Marathon conquista il mondo dello sport e dello spettacolo. Atleti e vip già pronti e in corsa per promuovere la città di Napoli in una competizione unica nel suo genere. Sono tanti i video realizzati ed inviati alla società SSD Neapolis Marathon, alle prese con l’organizzazione della manifestazione alla I edizione, in programma il 24 ottobre 2021 a Napoli.

«Partecipate numerosissimi! – invita Silvia Salis, campionessa italiana nel lancio del martello - intanto perché Napoli è una delle città più belle del mondo. La Neapolis Marathon è un momento importante per vivere Napoli in maniera sana, in maniera green».

Perché partecipare alla Neapolis Marathon? il comico Biagio Izzo risponde: «perché fa bene al fisico e poi si sta tutti insieme e questa è la nostra speranza: ritornare ad abbracciarci e stare tutti insieme».

Entusiasmo e voglia di libertà nelle parole del ballerino e conduttore televisivo Stefano di Martino «Finalmente anche Napoli avrà una Maratona importante! Sarà l’occasione per goderci la nostra Napoli e riuscire finalmente all’aperto per correre tutti insieme».

L’attore comico Paolantoni si rivolge alla città «Auguriamo a Napoli e ai Napoletani una buona uscita da coviddata». La conduttrice Fatima Trotta fa «Un grandissimo in bocca al lupo a Neapolis Marathon! meraviglioso ricominciare!». L’attore e conduttore televisivo Paolo Conticini ha già confermato la sua presenza in gara “Dopo il lockdown, dobbiamo correre!” e il comico siciliano Sergio Friscia invita atleti ed amanti dello sport “a partecipare a questa iniziativa assolutamente importante, imperdibile, benefica. Se volete fare del bene e farvi del bene partecipate alla Neapolis Marathon”.

Grande incoraggiamento e soprattutto sguardo di speranza al futuro, in vista della competizione FIDAL, in programma il 24 ottobre a Napoli con partenza da Piazza Plebiscito.

«Stiamo ricevendo importanti adesioni e sostegno. Entusiasmo ed energia che rafforzano il team e velocizzano il nostro passo - illustra Maurizio Marino, presidente della SSD Neapolis Marathon, società organizzatrice della I edizione della Maratona di Napoli – le iscrizioni sono aperte ed i percorsi delle gare sono già delineati. Inoltre in partnership con la società Events Project sono stati creati dei pacchetti turistici per supportare al meglio gli atleti e gli spettatori, con la possibilità di vivere e riscoprire il Golfo di Napoli sotto ogni punto di vista». Il percorso della Maratona sulla distanza classica dei 42,195 km resta ancora top secret: si sa di certo che passerà sullo straordinario lungomare di via Caracciolo e una parte costeggerà il mare per consentire agli atleti di sfruttare una zona priva di saliscendi. Nella stessa giornata del 24 ottobre è prevista anche la Mezza Maratona (21.097 km). Inoltre in concomitanza sono in programma due eventi non competitivi, per permettere la partecipazione ad una platea più ampia soddisfacendo le esigenze di grandi e piccini: “Neapolis Sea Run” (8 Km) e “Neapolis children & smiles” (3 km). Le iscrizioni sono aperte sul sito www.neapolismarathon.it con regolamenti e approfondimenti sulle singole gare e sugli itinerari turistici.

