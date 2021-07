Visita a Firenze del nuovo giudice sportivo della Lega Pro Palazzi

Visita a Firenze del nuovo giudice sportivo della Lega Pro. Dott. Stefano Palazzi e si è svolto un incontro cordiale con il Notaio Dott. Pasquale Marino.

E’ stata l’occasione per uno scambio di esperienze e l’avvio di un percorso che porterà a definire gli ambiti di interventi.

All’incontro hanno partecipato Francesco Ghirelli, Presidente di Lega Pro e l’Avv. Emanuele Paolucci, Segretario Generale.

Il Presidente Francesco Ghirelli ha ricordato quanto importante sia stato il ruolo in Lega Pro del Notaio Marino e come sia onorato di avere ora alla guida della giustizia sportiva di Lega Pro il Dott. Stefano Palazzi:

«Alto profilo giuridico e grande autonomia caratterizzano il lavoro del Dott. Palazzi sulla scia di una grande esperienza come quella svolta dal Notaio Marino, chiamato ad incarichi nazionali. Avere oggi come giudice sportivo il Dott. Palazzi è motivo di grande orgoglio per la Lega Pro».

Sono seguiti incontri per l’organizzazione degli uffici inerenti alle funzioni da espletare e per definire gli ambiti di lavoro con i delegati, coordinati da Luciano Russo e, altrettanto si dovrà fare, nel pieno rispetto dell’autonomia con la CAN PRO.

A settembre il lavoro e direttrici dello stesso verranno illustrati ai presidenti dei club di Lega Pro.