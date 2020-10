La pallavolo regionale dice addio al 2020. Serie C, serie D, campionati di categoria e giovanili inizieranno nel nuovo anno. Il Commissario Pasciari ha annunciato la decisione alla luce dell'evolversi dell'epidemia di Covid-19. Inizialmente prevista per fine ottobre, la partenza dei campionati regionali e territoriali è stata frenata dall’evolversi dell’epidemia di Covid-19.

Alla luce dei recenti DPCM e delle inevitabili decisioni federali, l’ipotesi iniziale di avviare la nuova stagione alla fine di novembre è divenuta impraticabile. Una decisione questa che va incontro alle numerose società campane la cui attività è messa a dura prova dalla problematica palestre e dal diffondersi del virus tra i propri tesserati.

La Fipav Campania ha deciso pertanto di adottare tempestivamente una soluzione che salvaguardi al tempo stesso la salute dei suoi tesserati e la regolarità dei campionati. Pertanto i campionati regionali di serie C e serie D (senior, Millennials e Under17), così come i campionati territoriali e giovanili, prenderanno il via non prima del nuovo anno.



«La nostra intenzione è quella di garantire a tutti la possibilità di giocare come si è sempre fatto - le parole del commissario straordinario della Fipav Campania Guido Pasciari - Aspettiamo gennaio perché siamo fiduciosi che i prossimi DPCM apriranno nuovamente alle attività regionali e territoriali. E’ stata una decisone sofferta: a tutti farebbe piacere iniziare il prima possibile. Ma crediamo anche che questa sia la decisione migliore: senza creare false speranze, andiamo dritti alla soluzione del problema. Una scelta di responsabilità, per non lasciare nessuna società indietro in questa fase così incerta».

