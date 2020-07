I salernitani Vincenzo Dolce ed Eduardo Campopiano lo conoscono bene. Il primo campione del mondo e Collare d’oro, il mancino vincitore delle Universiadi un anno fa. Entrambi sono stati allenati nel 2009, così come Francesco Vitola e Giuliano Spatuzzo, al Circolo Nautico Salerno da Walter Fasano, divenuto nuovo tecnico dell’under 20 e 18 e vice allenatore della Carpisa Yamamay Acquachiara. Ripartenza dai giovani biancazzurri, tassello indispensabile per imbastire la prima squadra e non solo.



«Dal primo contatto telefonico con Mauro Occhiello e dal primo incontro con Franco Porzio e Gianluca Leo, il progetto mi ha subito affascinato», ammette il successore di Alberto Petrucci. «Diventa tutto più semplice, quando parli con persone appassionate di pallanuoto. Sono orgoglioso che un club come l'Acquachiara abbia pensato a me». Trattativa-lampo e condivisione del programma sportivo. «Eredito delle squadre molto ben preparate, merito anche dell'ottimo lavoro svolto sin qui dal mio predecessore Petrucci: cercherò di dare il massimo, affinché si possa migliorare sempre di più».



Ultimo biennio a San Prisco, alla guida del Circolo Villani. Nel 2015 al Plebiscito Padova, dove gioca la napoletana ed ex acquachiarina Sara Centanni, argento ai Giochi universitari. «Reputo Mauro Occhiello tra i migliori allenatori d'Italia e lavorare al suo fianco sarà molto stimolante“, osserva Fasano, che riconosce l’importanza delle categorie giovanili. «Sono fondamentali per la formazione di un atleta, sono propedeutiche all'inserimento in prima squadra e vanno curate al meglio».



Prima esperienza all’ombra del Vesuvio. «Sono felicissimo e molto motivato per questa nuova avventura».



Ad accogliere la new entry in casa biancazzurra Mauro Occhiello. «Persona seria e professionale. Credo che Fasano possa rappresentare la scelta giusta, per dare continuità al lavoro tracciato. Mi affiancherà anche sulla panchina della prima squadra: ha la giusta esperienza, avendo svolto un lavoro egregio nelle diverse società in cui ha lavorato, facendosi sempre voler bene dai tutti», riferisce il direttore tecnico dell’Acquachiara ed allenatore della formazione maschile che milita in serie A2.



Esordio in A1 con il Cosenza, poi Circolo Nautico Salerno e la vittoria del campionato promozione con la Pallanuoto Salerno.



«Walter è stato il primo nome che Occhiello ha fatto, dopo aver appreso la notizia degli impegni lavorativi di Petrucci. Fasano è un tecnico preparato e dall’indubbio spessore umano. A nome del presidente Franco Porzio e del club biancazzurro auguriamo a Walter buon lavoro: siamo contenti che entri a far parte della nostra famiglia», conclude il direttore sportivo Gianluca Leo.





