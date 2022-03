Rinvio al 30 marzo. Waterpolo Milano Metanopoli-Posillipo, la prima giornata del round retrocessione, si giocherà nell’ultimo mercoledì del mese alla piscina comunale Daniele Samuele (ore 19.30). La Fin ha stabilito lo spostamento della gara prevista in programma sabato 12 marzo. Uno slittamento resosi necessario, perché il mancino rossoverde Tyler Abramson è impegnato nella Coppa Intercontinentale Fina con gli Usa. Il pallanuotista californiano si è subito messo in luce a Lima, in Perù, con la nazionale a stelle e strisce, siglando una doppietta al debutto del torneo. Gli Usa hanno superato il Canada 10 -9.

In due gare con la calottina del Posillipo Abramson (classe 1998) ha già griffato cinque reti: una tripletta al Foro Italico (Lazio battuta 7-9) e una doppietta alla Scandone (dove ha vinto la medaglia d’argento alle Universiadi 2019) contro l’Iren Genova Quinto (successo dei liguri 11-13).

Abramson (nella foto di Gianluca Madonna) è il quarto americano nella storia del Posillipo dopo Chris Humbert, Chancellor Ramirez e Max Irving.