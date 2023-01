Waterpolo Palermo-Canottieri Napoli 9-11, giallorossi corsari in Sicilia

Canottieri corsara. Inizia bene l’anno la formazione di Enzo Massa. Nella prima trasferta del 2023 i giallorossi battono la Waterpolo Palermo 9-11 (parziali di 2-4, 1-4, 4-2, 2-1) con uno scatenato Gianluca Confuorto, autore di un poker pregevole e pesante. Buono anche il contributo di capitan Biagio Borrelli, artefice di una tripletta.

Prendono le redini dell’incontro i ragazzi del Molosiglio, abili a portarsi all’intervallo lungo sul 3-8. Poi controllano nella seconda parte del match non senza qualche sussulto di troppo. Per i padroni di casa da registrare il tris di Gabriele Galioto, così come le doppiette del partenopeo ed ex di turno Massimiliano Migliaccio e Francesco Pettonati.

«Partita dai due volti», spiega il centroboa di Ponticelli. «Era importante iniziare l'anno con una vittoria», ammette il numero 11. «Dobbiamo rivedere la gestione del vantaggio, perché non abbiamo ancora l'esperienza giusta per gestire il risultato», avverte Borrelli. «Ora testa alla Roma Vis Nova. Sfidiamo la capolista ed una delle candidate principali per la promozione. Faremo di tutto per mantenere l'imbattibilità alla Scandone», assicura il classe 1996.

Si riconferma esiziale Confuorto. Segna anche da centrocampo il numero 5. «Siamo partiti contratti, perché non giocavamo da più di un mese. Fondamentale vincere», dichiara il centrovasca giallorosso. «Nel secondo quarto siamo andati avanti, prendendo il largo, ma dobbiamo curare meglio la gestione dell’incontro». Consigli utili quelli di Confuorto in vista dei prossimi impegni. «Abbiamo sbagliato parecchio sia in attacco che in difesa: c’è tanto da lavorare. Prendiamo tre punti essenziali per la classifica», conclude lo scatenato goleador (nelle foto di Gianluca Madonna).