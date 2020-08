GEMONA - Erano arrivate buone notizie per il campione sudafricano dei 400 metri piani Wayde van Niekerk. Il tampone di controllo a cui era stato sottoposto la mattina di sabato 1 agosto era risultato negativo: si attendevano i risultati delle controanalisi per verificare se il tampone di venerdì potesse avere dato un esito “falso positivo”. Invece il terzo tampone è risultato ancora una volta positivo. Il campione di atletica doveva partecipare a un meeting a Trieste. Si trovava in quarantena in un hotel di Gemona (Udine) da dieci giorni. Ultimo aggiornamento: 18:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA