Wierer seconda nella sprint di Ostersund. Eckhoff vince per 2''5

Dorothea Wierer da podio. Nella sprint d'apertura dell'ultimo weekend della Coppa del mondo di biathlon, ad Oestersund, l'azzurra è bravissima a mantenersi sempre in vetta alle classifiche grazie all'infallibilità al tiro e ad una eccellente velocità sugli sci. Per la finanziera di Anterselva, il secondo posto odierno, alle spalle di Tiril Eckhoff, rappresenta il quinto podio stagionale individuale e permette all'azzurra di impinguare il suo bottino personale e la fa risalire al quarto posto della Coppa del mondo sprint con 282 punti, così come le permette di portarsi al quarto posto anche nell'assoluta con 811 punti, avendo a tiro la svedese Oeberg, terza a 824, quando mancano due gare al termine della stagione.

Sono solo 2 e mezzo i secondi che dividono l'azzurra dalla vincitrice norvegese, mentre, al terzo posto, c'è l'altra norvegese Tandrevold, staccata di 6″7 dalla compagna di squadra. Buona la prestazione di Lisa Vittozzi, che commette un solo errore, e chiude al 20/o posto con 45″5 di svantaggio. 91/a invece Michela Carrara, con 4 errori al tiro e 2'58″0 di distacco dalla migliore. Per sabato è in programma la pursuit, con start alle 12.15.

Ultimo aggiornamento: 16:59

