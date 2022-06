Sky raddoppia, e dopo la Davis Cup - per la prima volta e fino al 2024 su Sky (Group Stage dal 14 al 18 settembre e Finals dal 23 al 27 novembre) - anche il torneo di Wimbledon sarà visibile in esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 2026, grazie al nuovo accordo con AELTC. L’attuale offerta dedicata al tennis parte proprio da Wimbledon (fino al 10 luglio) e prosegue con gli ATP Masters 1000 di Montreal (dal 7 al 14 agosto), poi Cincinnati (dal 14 al 21 agosto), Shanghai (dal 9 al 16 ottobre) e Parigi (dal 31 ottobre al 6 novembre) fino alle Nitto ATP Finals, per il secondo anno consecutivo a Torino (dal 13 al 20 novembre), precedute dalle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals (dall’8 al 12 novembre). Su Eurosport gli US Open dal 29 agosto all’11 settembre.