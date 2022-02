Wowsa Awards, la Capri-Napoli è la migliore prova di nuoto di fondo

La Capri-Napoli batte la gara olimpica di Tokyo e altre prestigiose rassegne internazionali come Tampa Bay in Florida, Coronado Swim negli Usa, Rottnest in Australia e la sfida dello Stretto di Bonifacio: la competizione che si svolge sulla distanza di 36 km, quella che divide l'isola azzurra dal capoluogo campano, si è infatti aggiudicata gli annuali Wowsa Awards - World Open Water Swimming Association -, riconoscimento che premia la più importante prova di nuoto di fondo.

L'ufficializzazione è arrivata dagli Stati Uniti nel corso di una manifestazione svoltasi in streaming. A votare la Capri-Napoli sono stati i giurati di tutto il mondo coinvolti dai promotori del premio - a cominciare dal fondatore dell'associazione mondiale di nuoto in acque libere Steven Munatones - che hanno dovuto scegliere tra le quindici prove finaliste.

Soddisfatto l'organizzatore Luciano Cotena, responsabile della società Eventualmente Eventi & Comunicazione: «Sono orgoglioso - afferma - di apprendere che la nostra tradizionale maratona natatoria, con una storia lunga 56 edizioni, è stata votata come miglior evento del 2021. Questo avviene in un anno molto difficile, durante il quale malgrado la particolare situazione, con una pandemia mondiale in corso, abbiamo fortemente voluto organizzare la competizione e non ci siamo mai fermati. Questo importante premio quindi è davvero speciale e rappresenta il giusto riconoscimento per il lavoro svolto, venendo poi da persone che conoscono molto bene e vivono pienamente il mondo delle maratone natatorie mondiali».