Domenica storica all'ippodromo di Padova. Zacon Giò, il nipotino di Varenne (il papà Ruty Grif è figlio del Capitano) ha frantumato il record italiano del trotto, percorrendo i 1640 metri sui due giri della pista piccola di Padova (raggio di 800 metri) alla media di 1'09”6 al Km. Il precedente primato apparteneva a Superbo Capar che sulla pista di Modena (raggio di 1000 metri) nel 2017 aveva trottato da 1.10”.



La prestazione di Zacon Giò ha del clamoroso proprio perché ottenuta su una pista a raggio ridotto che di solito non consente velocità elevate. Peccato che l'ippodromo era deserto (ingresso prudenzialmente consentito ancora solo per artieri, driver, allenatori e proprietari) perché l'impresa avrebbe meritato applausi senza fine. Zacon Gio, che a Padova è andato in testa e non si è lasciato mai avvicinare è di proprietà dei napoletani Giuseppe e Giovanni Franco che, come è noto, girano a Telethon una parte delle vincite del loro campione.



E il driver Roberto Vecchione (nativo di Avesa) anche in questa occasione ha indossato la giubba personalizzata con i colori Telethon (foto). Campione del mondo a New York lo scorso anno, Zacon Gio con le sue imprese esalta il trotto campano essendo stato allevato dallo stabiese Antonio Somma ed essendo cresciuto sui prati del Garigliano dei fratelli D'Angelo. Unico intruso nel team campano supervincente l'attuale allenatore Holger Ehlert, tedesco trapiantato in Italia © RIPRODUZIONE RISERVATA