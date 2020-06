Alex Zanardi è grave per le conseguenze di un incidente stradale in provincia di Siena, durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore, viaggio che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. L'incidente è avvenuto lungo la statale 146 nel comune di Pienza.

Zanardi travolto da un camion a Siena, handbike incastrata fra le ruote, i testimoni: gravi ferite alla testa - di Francesca Monzone

Da quanto appreso è coinvolto un mezzo pesante. E' intervenuto l'elisoccorso per trasferire l'ex pilota e medaglia d'oro olimpica nell'handbike in ospedale. A dare l'allarme, secondo quanto appreso, sono stati gli atleti che con Zanardi stavano partecipando alla staffetta. Insieme ai soccorsi sono intervenuti carabinieri, polizia municipale dell'Amiata-Valdorcia e anche i vigili del fuoco.

Obiettivo Tricolore, la staffetta di Alex Zanardi ha fatto tappa all'Unità Spinale di Careggi. 12-28 giugno oltre 50 atleti paralimpici in un viaggio attraverso l’Italia per lanciare un messaggio di rinascita. pic.twitter.com/ktWV2Lrn7i — AOU Careggi (@AOUCareggi) June 18, 2020

Da quanto appreso il pilota avrebbe riportato numerosi traumi. È in codice 3 (azzurro), quello intermedio su una scala da 5 a 1 dove 5 è il meno grave: in altre parole non è ritenuto in pericolo di vita ovvero "condizione stabile senza rischio evolutivo con sofferenza e ricaduta sulla stato generale che solitamente richiede prestazioni complesse".

Zanardi in cattedra: «Tokyo non un sogno ma un progetto vero»







Paolo Bianchini, che stava accompagnando Zanardi insieme all’ex professionista Bennati, e un gruppo di altri corridori amatoriali hanno prestato i primi soccorsi.

Sotto shock hanno dichiarato che Zanardi si trovava alle loro spalle quando hanno sentito una frenata e una sbandata. Tornati indietro hanno trovato Zanardi incagliato con la sua handbike sotto un camion con rimorchio che avrebbe colpito il campione in una curva. I testimoni parlano di scene agghiaccianti e drammatiche, con Zanardi gravemente ferito alla testa e al volto.

Sui social, dal profilo del Tgr Rai Toscana, sono apparse le immagini riprese dalla strada dove è avvenuto l'incidente postate su Twitter



Alex #Zanardi è arrivato in elisoccorso al policlinico le Scotte di Siena L'incidente è avvenuto lungo la statale 146 nel comune di Pienza. Da quanto appreso è coinvolto un mezzo pesante. @TgrRai pic.twitter.com/5EfXtUHGS6 — Tgr Rai Toscana (@TgrRaiToscana) June 19, 2020

Ultimo aggiornamento: 19:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA