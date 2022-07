Addio Gevi Napoli, ora è ufficiale: Parks firmerà per la Reyer Venezia

Come previsto, Parks approda a Venezia. Ieri il comuncato ufficiale della società partenopea, chiude la storia con il giocatore americano che è uscito dal contratto. Questo il testo del comunicato: "La Gevi Napoli Basket comunica di aver interrotto, consensualmente, il rapporto contrattuale con Jordan Parks, venendo incontro, con grande dispiacere ed amarezza, alle richieste dell'atleta. A Jordan, splendido protagonista nei suoi due campionati in maglia azzurra, coincisi con la promozione in Serie A, e la vittoria della Coppa Italia di A2, nonchè con la meritata salvezza ottenuta nel campionato di Serie A 1, vanno rivolti i più sentiti ringraziamenti da parte di tutta la società, ed i migliori auguri per un brillante prosieguo di carriera. Intanto arriva anche la notizia che McDuffie ha firmato in Francia per il Jda Dijon.