Morto Renato Abbate, ex Partenope: fu uno degli eroi della Coppa Coppe '70

È stato uno degli eroi della vittoria della Coppe delle Coppe vinta dalla Fides Partenope nel 1870. E' morto oggi al Cardarelli, Renato Abbate, playmaker della storica squadra napoletana che vinse il trofeo europeo nel 1970, ad oggi il più importante traguardo mai raggunto da una squadra napoletana. Abbate era stato ricoverato dopo una caduta casalinga. Aveva 82 anni. E lascia un grande vuoto nel mondo della pallacanestro partenopea.

Manfredo Fucile aveva spesso tentato di coinvolgerlo nei suoi raduni di ex campioni, ma senza riuscirci. La notizia l'ha data Carlo Brancato, storico amico di Abbate e altro grande ex del basket napoletano.

In quella squadra mitica allenata da Tonino Zorzi e con un presidente come Amedeo Salerno, (e che è stata poi al centro del libro "Quando il basket era leggenda" uscito 18 mesi fa per LeVarie), oltre Abbate c'erano, Bufalini, Williams, Ajken, Antonio e Vincenzo Errico, Gavagnin, Maggetti, Coen, D'Aquila, Jessi e un giovane Fucile che lo ricorda come "un giocatore generoso, super difensore, con una enorme fisicità. E che fu anche capitano della nostra storica Partenope".