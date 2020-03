Kobe Bryant in mezzo al campo dello Staples Center, microfono in mano, a salutare i suoi tifosi per un’ultima volta. Immagini dell'ultima partita giocata dal Mamba contro gli Utah Jazz: sessanta punti e l'addio ai tifosi dei Lakers onorati per vent'anni nella buona come nella cattiva sorte. Il discorso è commovente: microfono in mano, a salutare i suoi tifosi per un’ultima volta. Poi c'è un dettaglio magari fin qui trascurato: mentre il numero 24, a fine gara, sudato, saluta i suoi fan, sulle spalle ha un asciugamano che lo copre e lo protegge. Quell’asciugamano, inizialmente finito nelle mani di un tifoso svelto a sfilarlo dalle spalle di un Bryant diretto negli spogliatoi, è stato rivenduto ad una casa d'aste per 8.365 dollari. A sua volta questa ieri lo ha messo all'incanto ricavando 32.270 dollari. A organizzare la vendita il sito Iconic Auctions, che fornisce perfino le dimensioni dell’oggetto (un metro per 60 cm) e garantisce sull’originalità del pezzo (“l’asciugamano usato da Kobe durante il suo ultimo discorso”). © RIPRODUZIONE RISERVATA