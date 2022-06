Alla Givova Scafati non basta il cuore: Cantù vince 77-68 e si andrà a gara-5

Ci prova la Givova Scafati, pur senza un giocatore assolutamente cruciale come Daniel, out per infortunio rimediato in gara-4 (per un intervento rude di un avversario) e con Clarke al 20% (ha giocato 6 minuti) riesce a restare avanti per tutta o quasi la prima metà gara, poi finisce sotto fino a -15 ma risale incredibilmente fino a -3 nell’ultimo quarto, prima di cedere 77-68. Un segnale di quella che potrà essere la gara 5 di spareggio di martedì prossimo a Scafati. Primo quarto tutto di marca scafatese. La squadra campana resta avanti nel punteggio con super Monaldi, e regge anche per tutto il secondo quarto, a parte gli ultimi secondi che servono a Cantò per ribaltare e chiudere a +2 con 5 punti in fila di Da Ros. Nel terzo quarto la forbice si allarga, arriva il 6-0 per 39-31, poi dopo una reazione, nuovo allungo sul 48-39, poi addirittura 58-43. Sembra tutto finoto ma con il cuore Scafati risale fino al -3 nell’ultimo quarto (66-63), Ma Cantù trova due canestri per riallungare e a quel punto mancano le forze agli ospiti che si arrendono. Monaldi e De Laurentiis i migliori, con 17 punti. Per il pivot anche 10 rimbalzi in 37’ giocati.