Alla Rotonda Diaz l'Italia Street Basket: parata di giocatori nel torneo 3 vs 3

Partirà il 2 giugno da Napoli la terza edizione dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit, il circuito dedicato all’attività 3×3 Open, maschile e femminile, organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport. L’Opening Tournament nel capoluogo campano (2-3 giugno) darà il via ad un tour che toccherà 18 Regioni italiane, per un totale di 93 Tornei, e che porterà fino alle Estathé 3×3 Italia Finals di Cesenatico (4-5 agosto) che assegneranno il titolo di Campioni d’Italia 3×3.

I tornei del circuito sono stati suddivisi, in base alla loro importanza, in quattro fasce: Master, Top, Classic e Basic.

Ogni torneo permetterà ai ballers di acquisire punti validi per il ranking FIBA e costituirà una tappa per la qualificazione alle Finals.

Per il secondo anno consecutivo il title sponsor del circuito sarà Estathé, marchio del Gruppo Ferrero che condivide con la FIP i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità, senza dimenticare il divertimento. Estathé sarà presente in tutte le iniziative e le tappe del circuito 2023: non solo basket, ma anche tanto intrattenimento con animazioni e giochi a premi per il pubblico. Conferenza di presentazione il 2 giugno a Rotonda Diaz con Maurizio Bertea, segretario generale Federazione Italiana Pallacanestro, Antonio Santa Maria, direttore generale Master Group Sport, Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità Comune di Napoli, Massimo Voghera, direttore marketing Ferrero Beverage Division, Sara Bocchetti, giocatrice campione d’Italia 3x3 2020-2021, Marco Munno, autore “Almanacco 3x3 Italia 2023”.